BONGIORNI A RFV, Moreno l'ideale per la difesa a tre

FirenzeViola.it

Con Matias Moreno sempre più vicino a essere un nuovo giocatore della Fiorentina (QUI I DETTAGLI), su Radio FirenzeViola ha parlato Antonio Bongiorni, storico scout, che ha commentato così il probabile arrivo del centrale argentino: "Ho parlato con alcuni contatti in Argentina e mi hanno dato ottime referenze su questo ragazzo. Già da piccolo aveva grande struttura fisica: è un marcantonio, alto più di un metro e novanta, forte di testa e soprattutto un grande agonista. Poi legge bene anche le traiettorie. Credo che possa essere un gran colpo per la Fiorentina. Si difende molto bene a tre, è abituato a questo sistema di gioco, in una difesa a quattro e con gli spazi più larghi ha più difficoltà".

Secondo lei è pronto a fare il titolare in Serie A?

"Non so, serve comunque un periodo di adattamento anche culturale. Queste sono operazioni in prospettiva futura, secondo me non sarà una certezza subito come potrebbe essere un altro difensore proveniente dall'Argentina come Nicolas Valentini, lui è sicuramente una futura colonna per la Fiorentina".