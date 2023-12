BONFRISCO A RFV, Mou-arbitri, navetta dalla panca

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Angelo Bonfrisco a Radio FirenzeViola

L'ex arbitro Angelo Bonfrisco è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per parlare delle polemiche arbitrali legate a Mourinho: "Rapuano per Roma-Fiorentina? Sono d'accordo con il designatore nella scelta, ha fatto un ottimo percorso in B e dopo la Can unica è in fase crescente in serie A con partite di prima fascia. Questa è una partita che ha la sua difficoltà ed ora si fanno le polemiche già prima delle gare. Lo fa un allenatore che è un comunicatore, non ci si aspetta che lo faccia lui e che cada così in basso, con un atteggiamento scientifico di riversare i suoi problemi sugli arbitri facendo la navetta con i suoi collaboratori in panchina. Poi la colpa è anche nostra che abbiamo tollerato troppo e non abbiamo messo in atto bene la modifica che permette i cartellini alle panchine. Io metterei una figura apposita".

Comportamneto anche dei giocatori? "Il marcatore a uomo prende il giallo e il tecnico che fa? Cambia solo il marcatore per permettere al nuovo la stessa possibilità di fare fallo. Ma Mourinho è in grado di rispettare ed accettare il codice etico della Lega? Non lo so. Ma ci deve essere una figura apposita a parlare di arbitri, altrimenti carichi troppe cose sull'allenatore"

Come si tutela un arbitro ora? "Marcenaro si è tutelato arbitrando bene la partita, senza errori. E' che purtroppo ogni errore che farà Rapuano verrà valutato in base alla Roma stessa. Poi con Rapuano ci sono Var e quarto uomo di esperienza".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA INTEGRALE