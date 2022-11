BOCALON A RFV, Maleh? Valore aggiunto. Stasera...

L'attuale giocatore del Trento, Riccardo Bocalon, ex giocatore della Salernitana e del Venezia, in cui ha giocato negli stessi anni anche l'attuale centrocampista viola Maleh, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione Palla al centro.

Che stagione è quella della Salernitana fino ad oggi?

"La Salernitana sta dando continuità alla miracolosa stagione dello scorso anno. L'allenatore e la tifoseria sono stati due punti di forza che hanno permesso di raggiungere l'obiettivo salvezza. Quest'anno è una squadra più consapevole, anche gli altri avversari la affrontano diversamente, sta dando filo da torcere a tutti".

Sui momenti delle due squadre: "Italiano è uno dei migliori in circolazione, esprime un gioco di alto livello. La Fiorentina gioca tante competizioni, non era abituata e questo porta via tante energie. Tanti meriti alla Salernitana se è avanti ai viola. I gigliati partono avvantaggiati per stasera, ma le motivazioni nel calcio contano tanto".

Si aspetta una seconda metà diversa?

"Sicuramente, i valori sono più alti della posizione attuale. Qualche episodio sfavorevole ha inciso in negativo, il gioco espresso poteva portare più punti, ma ci sono 3/4 di campionato per dimostrare il vero valore".

Sugli attaccanti: "Sono attaccanti di altissimo livello, ma sono in un campionato nuovo con grande responsabilità sulle spalle. Faranno bene, poi fanno un grande lavoro di ripiego e si mettono a disposizione della squadra".

Cosa non sta funzionando per Maleh?

"Ha fatto un ottimo avvio di campionato, è stato impiegato spesso all'inizio. Posso parlare solo bene di lui, si impegna tanto e ha grande doti atletiche, è un motorino. Non è un problema per la Fiorentina, ma sarà un valore aggiunto. Poi certo, c'è tanta concorrenza in viola".

Lei consiglierebbe a Maleh di andare in prestito?

"Non posso dare consigli a Maleh, non mi compete. Aveva tante richieste per me, ma è voluto restare perché ci tiene alla maglia viola. Sono sicuro che darà una grande mano".

Che gara si aspetta stasera?

"Gara difficile, affrontare la Salernitana è dura. Questo è un campionato livellato, escluso il Napoli che sta facendo un campionato a parte. La Salernitana sta trovando continuità e ha preso giocatori importanti".

Sul Trento: "Abbiamo iniziato a singhiozzo, non abbiamo avuto l'inizio che ci speravamo. In ogni caso la squadra è nuova, non era facile trovare subito la quadra. Con mister Tedino stiamo trovando continuità, ora dobbiamo recuperare il terreno perso".