BERTI A RFV, Parisi anno prossimo scalzerà Biraghi

Gianluca Berti a Radio FirenzeViola

Gianluca Berti, ex portiere viola, nel corso di “Palla al Centro” su Radio FirenzeViola ha parlato così verso Milan-Fiorentina: “La Fiorentina deve sfruttare le assenze del Milan, come Leao e Giroud, che sono fondamentali. Dovrà fare la partita, ma penso che lo farà. Vedendo tutte le gare dei viola si nota che entrano in campo sempre con la solita mentalità. Col Milan sarà uguale, a maggior ragione con queste assenze. La Fiorentina andrà a caccia di una vittoria che sarebbe molto importante anche per ridare entusiasmo”.

Bonaventura e Biraghi vengono dalla nazionale, possono andare all’Europeo?

“Se vado a vedere il campionato di Bonaventura dico che è imprescindibile per la Fiorentina e molto utile per l’Italia. Biraghi invece è bistrattato da tanti o quasi tutti, ma è il capitano e spesso e volentieri è in nazionale. Mi auguro che entrambi possano andare all’Europeo”.

Parisi può scalzare Biraghi anche con l’Italia?

“L’età di Parisi gli dà un bel vantaggio. Può crescere, ora a Firenze ha alzato l’asticella e gli può far solo bene avere Biraghi in competizione. Quest'anno si dovrà alternare con Biraghi ma penso che l’anno prossimo possa diventare il titolare”.

