BERNI A RFV, Neanche al Real si fa tanto turnover

L'ex difensore gigliato, Fabrizio Berni, ha commentato a Radio FirenzeViola il momento della Fiorentina: "Tra le seconde linee e i titolari c'è tanta differenza, neanche il Real Madrid può pensare che i sostituti siano analoghi ai titolari. Non per nulla ci sono degli ingaggi differenti. E le partite si giocano sfoderando i migliori. Inoltre voglio dire che siamo ad agosto: degli atleti alimentati e curati non siano in grado di giocare un po' più spesso mi sembra poco probabile".

Cabral e Jovic come li vede?

"Questo sistema di gioco non li aiuta, però credo che gli attaccanti di qualità debbano ogni tanto fare una giocata risolutiva e da gennaio di quest'anno in poi non ne ho viste fare a Cabral tranne quando ha segnato a Napoli. Jovic mi sembra statico e con qualche atteggiamento di indolenza. Al momento di due centravanti non ne facciamo uno".