BERETTA A RFV, A Palladino serve tempo. Kean è rinato

L'allenatore e docente di Coverciano, Mario Beretta, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni durante la trasmissione "Garrisca al vento" sul fatto se sia prematuro o meno cambiare tattica già adesso per Palladino: "Faccio una premessa: i tifosi viola sono troppo passionali e critici. Dopo tre giornate, se si mettono in discussione le idee di un giocatore, allora vale tutto. Se il club l'ha preso, sapeva già i suoi pregi, difetti, ma soprattutto le sue idee di calcio. Ci vuole tempo prima di farle recepire al gruppo."

Sulla possibilità di valutare prima l'organico a disposizione e poi adattarsi: "Sono d'accordo, a maggior ragione penso sia una caratteristica degli allenatori italiani, che sono tutti preparati e all'avanguardia. Ogni allenatore cerca di far rendere i propri giocatori al meglio, ma prima c'è da capire quali discorsi sono stati fatti tra le due parti (Fiorentina e allenatore). Palladino è intelligente, credo possa essere anche in grado di cambiare."

Sull'argomento Nazionale e il momento che sta vivendo Moise Kean: "Le competizioni della Nazionale sono sempre difficili, vanno giocate al massimo. Spalletti ha fatto bene a convocare Kean, che ha iniziato una nuova vita a Firenze, sia per i gol segnati che per il minutaggio. Credo che possa dare una grossa mano davanti, in un reparto dove gli Azzurri, con l'infortunio di Scamacca, sono risicati."

Sulla rinascita di Kean e quali sono i valori che l'hanno riportato in alto: "Da un punto di vista tecnico-tattico, Palladino ha capito che poteva essere un giocatore funzionale. In secondo luogo, la voglia di rivalsa: potrebbe essere un anno importante per lui, la voglia di rifarsi è una molla che lo può far tornare giustamente ai suoi livelli. Non dimentichiamoci anche una rinnovata responsabilità che l'attaccante si sta prendendo."

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!