Benedetta Orsi a RFV: "Periodo sfortunato ma nulla è perduto: obiettivi alla portata"

Il difensore della Fiorentina Femminile Benedetta Orsi è stata ospite questa sera negli studi di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione “L’altra metà della Viola” condotto da Claudia Marrone. Ecco alcune delle riflessioni della giocatrice, che potrete riascoltare in formato integrale nel nostro podcast:

Con Soncin in Nazionale è partito un nuovo corso: è d’accordo?

“La Nazionale ha intrapreso un bel percorso e chi non ne fa parte è bene che si goda il percorso delle azzurre. Io non voglio illudermi, conto di dare il 100% ogni giorno”.

Alcuni episodi non vi stanno girando bene, non ultimi gli episodi nella gara con il Napoli…

“Ci sta mancando un po’ di fortuna è vero. Ma quando le cose vanno bene penso sia soprattutto merito del lavoro. Tutto è ancora aperto in classifica, ci sono ancora tante gare. Ma puntiamo molto anche alla Coppa Italia, visto che siamo arrivati alle semifinali”.

Il mercato si è da poco concluso: giocare col mercato aperto vi disturba?

"A me non cambia nulla: sono le calciatrici che decidono il loro futuro. Durante gli allenamenti e le partite vi assicuro che noi non pensiamo al calciomercato".