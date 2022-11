BALLI A RFV, Terracciano? Al 90' non è mai facile

L'ex portiere Daniele Balli, noto tifoso viola, ha parlato a Viola Amore Mio in onda su Radio Firenzeviola: "Vi assicuro che fare un intervennto come quello di Terracciano al 90' non è il massimo, la scelta della traiettoria non è stata la migliore ma in quei momenti non è facile fare la scelta giusta. Peccato perché meritavamo anche più di un punto".

Che ne pensa Gollini?

"Non bisogna nascondere la verità, sia lui che Terracciano devono essere più moderni. Quindi devono dare più sia in fase di difesa che in fase d'attacco. Negli altri campionati la squadra si muove partendo proprio dai rilanci del portiere, dovremmo trovare un portiere più europeo per mettere in difficoltà le squadre avversarie in partenza".

Come Vicario?

"Ma anche Daniele Balli (ride, ndr). Già ai miei tempi si cercavano delle soluzioni per andare nei posti bui delle squadre avversarie. Penso ad Onana che viene dalla scuola olandese, oppure a Lafont che a Firenze è arrivato forse troppo giovane".

I portieri italiani sono sempre un'eccellenza?

"Sicuramente, abbiamo sempre avuto portieri di vertice. La grande scuola italiana deve un po' cambiare però, ci vorrà tempo ma sono sicuro che accadrà".

Come si gestisce il dualismo in porta?

"Se un portiere è bravo non può che creare positività, se invece uno non è bravo si crea qualche crepa".

Farebbe lo scambio Crago-Gollini?

"Teoricamente è uno scambio perfetto. Poi bisogna vedere nella realtà come si sviluppano le cose. Anche Carnesecchi ha margini di miglioramento importante, potrebbe essere un profilo alla Vicario".