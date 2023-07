BALDINI A RFV, Come dopo Amrabat prenderei Rakitic

FirenzeViola.it

Marco Baldini a Radio Firenze Viola

Il noto conduttore radiofonico Marco Baldini ha parlato così, a Radio FirenzeViola, della situazione attuale in casa Fiorentina: "Sono molto preoccupato perché ancora non si sa se andiamo in Conference o meno, poi perché anche per lo stadio siamo in alto mare e poi perchhé i nomi che sono usciti non mi piacciono granché. L'unico che mi piace è Dia che mi sembra il gol lo sappia fare. Ho letto che il Siviglia deve svendere la squadra e secondo me ci sono nomi molto interessanti come Acuna, Ocampos, Lamela, Suso, Torres e Rakitic. Quest'ultimo farebbe molto bene a Firenze al posto di Amrabat, è un Modric un po' meno bravo. In Serie A il croato giocherebbe in infradito. Se Dia è imprendibile per l'attacco mi piacerebbero Zapata e Immobile".

Ikone? "Vogliono tripicargli lo stipendio, gli arabi hanno diversi soldi. Io venderei di più Quarta, Jovic e Igor rispetto al francese. Sinceramente non ho molta fiducia nella società in questo mercato. In difesa dovremmo prendere qualcuno, Nikolaou dello Spezia io lo prenderei subito. In porta, invece, non starei a spendere troppi soldi".