BAIANO A RFV, Via Vlahovic, viola senza grande attaccante

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Francesco Baiano a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore viola Francesco Baiano è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina, a partire ovviamente dal tema attaccanti. Queste le sue parole: "Beltran e Nzola potrebbero anche giocare insieme. L'importante però è trovare l'equilibrio. Se non cambia modulo secondo me Italiano ha le sue ragioni. Probabilmente la squadra non è in grado di giocare in modo diverso. La fortuna degli allenatori sono i grandi giocatori. Sono i calciatori a fare la differenza non il contrario. Va detto che Italiano, Vlahovic a parte, non ha più avuto un grande attaccante da quando è a Firenze. Ovviamente con grandi giocatori è più semplice per l'allenatore".

Beltran cosa ne pensa? Secondo meglio come prima punta o come seconda punta?

"Sicuramente non è una prima punta come Batistuta. E' un giocatore abile a giocare fuori area e nel fraseggio. In questo momento il problema è che vede poco la porta. Nzola invece è una vera prima punta, sono due giocatori diversi. Però gli attaccanti andrebbero valutati dopo più partite perché ad ora in base all'avversario Italiano decide chi far giocare. La società ha fatto un investimento importante con il calciatore argentino".

Per l'intervista completa ascolta il podcast