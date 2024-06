BAIANO A RFV, Per l'attacco io punterei sul Cholito

FirenzeViola.it

L'ex viola Ciccio Baiano ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', partendo dall'attaccante che vorrebbe per la Fiorentina oggi: "Non è semplice fare mercato per la società viola perché ha bisogno di un centravanti che faccia fare il salto di qualità e sono giocatori che oggi a Firenze non vengono perché la Fiorentina non fa la Champions. Per gli altri attaccanti, è difficile pensare che se uno fa 5 gol a campionato improvvisamente ne fa 20. Penso all'attaccante del Lecce... Qui abbiamo buttato via due anni. Oggi devi andare su una scommessa e tutti i nomi che sento sono scommesse. Ma lo ripeto: non è una cosa semplice. O fai come faceva Corvino che li prendeva 16enni oppure non ti toccano più. Oggi vanno tutti nei grandi club".

Retegui come lo vede?

"Io ritornerei al passato con il Cholito. Gli altri nomi che sento non sono più bravi di Simeone. Al Napoli aveva davanti Osimhen, gli altri non si sarebbero neanche spogliati con il nigeriano avanti nelle gerarchie".

E Raspadori?

"Non ci viene a Firenze, non tiriamo nomi a caso. Bisogna restare con i piedi per terra e parlare di giocatori da Fiorentina, muovendoti 6-7 mesi prima".

