BAIANO A RFV, Kouame ora meglio di Jovic-Cabral

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato a Radio Firenzeviola dei temi legati all'attualità viola: "Sarà difficile domani per la Fiorentina ma lo sarà anche l'Atalanta: non ci sono partite semplici per nessuno. La Viola dovrà dare continuità all'ultima vittoria, la Dea invece vorrà confermare il suo primo posto in classifica. Kouame sta meglio di Cabral e di Jovic, ha più fiducia e con le sue qualità potrà mettere in difficoltà la difesa dell'Atalanta che non è velocissima. Giocherà lui secondo me, anche se Italiano saprà meglio chi è l'attaccante migliore da schierare".

Barak più avanti come lo vede? "Le cose più belle le ha fatte da sotto punta e non è un caso che contro l'hellas giocando venti metri più avanti ha fatto meglio. Mi aspetto ancora di più da lui ma è arrivato negli ultimi giorni di mercato quindi gli ci vorrà un po' di tempo. Davanti però rende di più".

I rigori? "Mi sento di dire che tre su cnque non è il massimo per Biragi (ride, ndr). Ogni squadra deve avere tre-quattro giocatori pronti a tirarli all'evenienza: i numeri di Barak lo qualificano come uno di quelli".

Cambio modulo? "Con l'Hellas Italiano l'ha fatto per una parte per ovviare alla sterilità offensiva".

Dove giocherebbe nel tridente di Italiano? "Da centravanti (ride, ndr)".