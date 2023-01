BAIANO A RFV, Con i giovani serve coraggio. Brekalo...

Francesco Baiano, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Dodicesimo Uomo”. Queste le sue parole: “A livello giovanile si lavora per portare in prima squadra il maggior numero di giocatori possibili, anche se i due palcoscenici sono totalmente diversi. All’estero, detto sinceramente, hanno molto più coraggio con i giovani”.

Sui giovani che ha incontrato nella sua carriera?

“Mi è capitato di avere giovani fortissimi, ma non basta solo il talento. Bisogna avere la testa, molti penano di arrivare al top senza fare sacrifici scaricando la colpa agli altri. Una persona davanti alle difficoltà deve mettersi in gioco, non deve andarsene”.

C’è ancora margine per l’Europa in casa Fiorentina?

“Fin qui il cammino è stato altalenante. Matematicamente c’è ancora uno spiraglio, ma la vedo molto difficile. Da tifoso spero che la Fiorentina arrivi sempre in alto e che non si fermi alla Conference League”.

Brekalo?

"Ultimamente ha giocato veramente poco. Però è un giocatore con ottime qualità. Sarebbe stato meglio se fosse rimasto al Brekalo, anche se non è una cosa che dipendeva da lui".