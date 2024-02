BAIANO A RFV, Centravanti dopo 2 anni? Meglio tardi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Francesco Baiano a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante viola Ciccio Baiano è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola Amore mio" per parlare di Belotti: "Ha fatto una prestazione importante, lotta e lavora per la squadra, negli ultimi anni si era perso ma i suoi gol li ha sempre fatti. Se lo servi e lo rifornisci non si fa pregare per segnare".

Intesa davanti? "Beltran può giocare con un attaccante perché non è una prima punta, in quel ruolo invece non riempie mai l'area. Giocare con una punta come Belotti lo sgrava dalla responsabilità di dover far gol in tutti i modi. Generoso? Ieri hanno fatto bene tutti davanti, gli attaccanti sono stati riforniti, speriamo Beltran li faccia la prossima volta i gol ma bisogna partire dalla prestazione di cui bisogna essere soddisfatti. Anche perché per un tifoso come me conta vincere, poi chi segna segna"

Ci sono voluti due anni per il centravanti? Meglio tardi che mai