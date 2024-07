BAGNOLI A RFV, Infantino mi ricorda Barella. Consiglio...

FirenzeViola.it

Il procuratore Andrea Bagnoli è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina e di mercato: "In termini di gol la Fiorentina ha bisogno di prendere una certezza. Al momento si possono anche sondare dei giocatori come Vitor Roque, ma non è quello che serve alla Fiorentina".

Su Gino Infantino: "È un po' il problema di tutti i giovani che arrivano dal Sud America: gli viene richiesto di imporsi subito, ma bisogna dargli anche il tempo di ambientarsi. Se passi rapidamente dal giocare tutti i giorni al non giocare mai, la situazione poi si complica. Credo che i giocatori vadano aspettati il più possibile. Infantino, per me, è fortissimo, è un giocatore alla Barella. Col cambio d'allenatore magari le cose possono cambiare".

Consigli per la difesa: "Consiglio Gustavo del Gremio, un difensore centrale che le squadre italiane possono guardare con molta attenzione. È un giocatore già fatto, ma che va inserito per bene".

