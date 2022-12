BACCONI A RFV, Boga non è adatto al gioco di Italiano

Adriano Bacconi, grande esperto di tattica che ha fatto parte dello staff di Marcello Lippi nel Mondiale 2006 vinto dall'Italia, ha parlato a Radio FirenzeViola del rendimento della Fiorentina. Lo ha fatto a margine dell'evento organizzato a Pisa per ricordare Romeo Anconetani, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni: "Italiano mi piace molto come mentalità. Ha diverse idee e pretende tanto, in più è bravo a reinventarsi. Abbiamo visto Amrabat quanto ha reso in una squadra compatta, aggressiva che fa densità nella sua metà campo. Ad Italiano piace un calcio diverso ed in questo sono curioso di vedere se riuscirà ad esaltare comunque Amrabat. Per questo vedremo cosa sceglierà di fare la Fiorentina: se vendere Amrabat facendo una grande plusvalenza e comprare giocatori più funzionali ad Italiano.

E sull'opzione Jovic trequartista con Kouamé spostato da prima punta, Bacconi ha risposto così: "Per me Jovic è un attaccante che ha bisogno di stare vicino all'area di rigore, non ce lo vedo da trequartista. Kouamé lo vedo più eclettico, dà il meglio da esterno o seconda punta. Non li vedo funzionali come coppia, per me Italiano deve insistere sulla idea di gioco e ritrovare un po' di equilibrio a metà campo".

Bacconi ha infine parlato di Jeremie Boga, esterno dell'Atalanta accostato in questi ultimi giorni alla Fiorentina: "Boga è un giocatore anarchico con tante qualità tecniche e fisiche. Ha bisogno di avere la palla nei piedi, fa fatica a fare movimenti senza palla. Come giocatore va bene se gli fai fare queste cose, se non gliele fai fare ha difficoltà e per questo, per l'idea di calcio di Italiano, potrebbe avere dei problemi".