AMERINI A RFV, Senza Jack i viola perdono un perno

L'ex centrocampista della Fiorentina, in viola dal 1991 al 1995, Daniele Amerini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire da un giudizio sul prossimo centrocampo viola e su Alessandro Bianco: "Innanzitutto la Fiorentina perde, soprattutto con Bonaventura, un perno degli ultimi anni. Poi anche con Castrovilli e Duncan qualità e quantità. Devono rimpiazzarli bene, anche se sono sicuro che saranno su obiettivi interessanti. Bianco ha fatto bene in Serie B alla Reggiana e si merita questo step. Io non lo vedo già pronto per fare il titolare magari lo potrebbe diventare durante l'anno".

Quanti centrocampisti ci vogliono con una mediana a due, cinque?

"Secondo me cinque sì. Magari ci può essere anche un calciatore che si adatta dalla trequarti come Barak. Però secondo me quattro mediani di sostanza e qualità servono".

Su Amrabat

"Come caratteristiche in un centrocampo a due sarebbe perfetto. Detto questo l'Amrabat visto a Firenze non mi ha mai entusiasmato".

Un giudizio su Brescianini?

"Chiaro che è interessante perché ha struttura, inserimenti e gol nel repertorio. Io non lo vedo come titolare ma un calciatore di contorno. Deve crescere viene da una retrocessione con il Frosinone".

Tra gli altri centrocampisti in orbita viola quale considera più interessante?

"Bisogna capire quanto possa spendere la Fiorentina. Vranckx ha giocato nel Milan e nel Wolfsburg facendo vedere delle qualità. Potrebbe essere lui che ha già esperienza internazionale. Poi possono essere presi altri calciatori di contorno come può essere Brescianini o come può essere lo stesso Bianco".

