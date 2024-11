AMERINI A RFV, Rubino merita di stare coi grandi. Parisi...

FirenzeViola.it

L'ex calciatore della Fiorentina, in viola tra il 1991 e il 1995, ora agente FIFA Daniele Amerini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla possibilità per i giovani viola di fare il salto in prima squadra: "Quello dipende soprattutto dalla qualità dei giocatori oltre che dalla predisposizione degli allenatori. L'annata 2006 della Fiorentina è sempre stata portata ad esempio. Tanti sono ancora lì e stanno facendo bene in Primavera. L'anno scorso non erano pronti magari ma ora sì. Anche l'annata 2004 p stata ottima, da lì sono usciti Kayode e Amatucci ad esempio. Adesso il 2006 si sta avvicinando a fare il salto di qualità. Abbiamo visto Rubino, poi ci sono Braschi, Sadotti, insomma ci sono ragazzi che possono fare un bel percorso".

Quello del trequartista è il ruolo giusto per Tommaso Rubino?

"Manca Gudmundsson e come caratteristiche lui tra i giovani è quello che più gli si avvicina. Vede prima la giocata, è tecnico, trova e sa battere punizione e rigori. Deve migliorare in struttura e forza fisica però ad oggi si sta meritando di essere lì in prima squadra".

A Firenze si cerca un vice Kean. C'è qualcuno dei ragazzi pronti a diventarlo? ;Magari Braschi

"Si può provare. Nello spezzone di partita o nella partita singola. Però nell'arco di un campionato bisogna essere più cauti. Braschi è un prospetto importante anche se va ancora capito se è una prima o una seconda punta. Deve completare il suo percorso di crescita. Per esordire penso sia pronto ma a livello di continuità potrebbe essere rischioso avere un giovane come vice Kean".

Parisi oggi potrebbe essere impiegato da ala sinistra, cosa ne pensa?

"Come esterno offensivo non lo vedo Parsi. Secondo me gli manca qualità nel finalizzare. Ha trovato Gosens che è un giocatore superiore e fatica a trovare spazio. Palladino gli dà spazio in Conference per tenerlo pronto e in questo il tecnico campano mi sembra bravo. Anche perché ora il gruppo sta bene, c'è coesione".

