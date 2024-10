AMERINI A RFV, Palladino, lavoro di testa. E l'U-20...

FirenzeViola.it

Per analizzare il momento della Fiorentina, reduce dalla vittoria di Lecce e prossima al match di Conference contro il San Gallo, Radio FirenzeViola ha chiesto un parere all'ex giocatore viola ed oggi agente FIFA Daniele Amerini. Ecco le sue parole nel corso della trasmissione "Chi si compra?": "Da Lecce per la Fiorentina sono arrivati solo segnali positivi. Sono sincero, non credevo che la squadra avrebbe trovato una sua identità così in fretta: vedo solidità difensiva, la crescita dei nuovi ma anche dei più giovani. Ovvio che quando tutti girano, anche i risultati vengono fuori. Palladino è stato bravo perché con rapidità ha inculcato nella mente dei suoi giocatori il suo credo calcistico".

La bravura di Palladino è stata anche quella di coinvolgere tutto il gruppo?

"Sì, basti pensare a come ha gestito Andrea Colpani: lo ha fatto sentire importante anche in un momento del campionato in cui era sottotono. Adesso mi aspetto che il tecnico lavori tanto sulla testa di coloro che devono ancora trovare il loro spazio, da Kouame a Ikoné passando per Sottil".

La Conference che valore può avere per questa Fiorentina adesso?

"E' giusto che intanto possano avere spazio i giocatori che hanno giocato meno anche se sarà basilare non snaturare tutto l'assetto della squadra. Un conto è cambiare 3-4 calciatori, un conto è farlo con 6-7. Abbiamo tutti visto come contro Puskas e New Saints la squadra sia andata in difficoltà".

Che pensa della Fiorentina Primavera, capolista solitaria?

"Io ero certo che avrebbe fatto molto bene: la società ha scelto di anticipare il salto di tanti 2006 lo scorso anno e ora sta traendo i frutti di questa decisione. Davanti ha un grande potenziale e anche quando non entusiasma riesce a vincere, come accaduto ieri. Mi aspetto un campionato importante".