RFV Alessandro Bonan sulla Fiorentina: "A Firenze si parla troppo di allenatori"

vedi letture

Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", del momento della Fiorentina: "Non capisco lo snobbismo nei confronti della Conference League. Prima la vinci, poi magari possiamo pensare ad altro. Non mi pare che la Fiorentina vinca tutto da dieci anni, in questo momento è il trofeo che la Fiorentina si può permettere. Per me se arrivi sesto il voto non può essere 6, ma 7. Abbiamo dietro squadre con il monte ingaggi molto più alto del tuo. Questa è la realtà, poi ognuno può avere la sua opinione".

Però ci sono stati dei problemi in stagione.

"Non ci fossero stati, la Fiorentina sarebbe in Champions League. Questa è una squadra che ha commesso degli errori, che va migliorata e con un allenatore che viene contestato inspiegabilmente. A Firenze si parla troppo di allenatori, è questa la verità. La città si concentra sugli allenatori non capendo che non sono la sintesi del tutto, ma solo di una parte di una squadra e di una società. Quando lo capiremo e cominceremo a spostare le critiche su altro, allora la Fiorentina potrà crescere".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO