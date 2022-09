AGROPPI A RFV, Italiano mi deve spiegare una cosa

Aldo Agroppi dice la sua sul momento della Fiorentina a Radio Firenzeviola: "Il problema più grande per la Fiorentina è che hai due attaccanti che non fanno gol. E da sempre si vince facendo gol: chi lo fa? Dov'è il cannoniere da 20-25 gol? Non hai la certezza di averne uno che ti vince le partite. Anche negli altri settori non vedo grandi calciatori, poi senza voler essere una critica, avrei una cosa da chiedere ad Italiano..."

Cosa?

"Mi dovrebbe spiegare perché non fa giocare Terracciano. Secondo me la scorsa stagione è stato il miglior portiere della Serie A, nella partita decisiva contro la Juventus a Torino in Coppa Italia mise Dragowski. Era una partita difficilissima e lì l'alternanza non aveva senso. Quella partita doveva giocarla Terracciano, poi magari le ultime partite le avrebbe potute giocare Dragowski. Ma contro la Juve guarda caso sbagliò lui, perché la tensione non la conosceva più. L'errore del portiere non si maschera, c'è poco da fare. Ora vedo in campo Gollini, ma cosa ha sbagliato Terracciano che invece vedo in panchina? A parte gli episodi comunque il punto è che in questa squadra non c'è qualità. Ricordo cosa diceva Bernardini: "Datemi un grande portiere, un grande stopper, un grande centrocampista e un grande attaccante che faccia gol. Gli altri sette potete sceglierli voi". La colonna dorsale era fatta così, poi eri già a buon punto".

Jovic?

"Jovic è bravo ma non ha tanti gol nelle gambe. Però se il Real Madrid dà via un calciatore ci sarà un motivo. E il caso Odriozola non vale perché un difensore si inventa, in attacco è più difficile".

Che accoglienza dal Franchi?

"Sicuramente non ci saranno applausi o fiori per i calciatori, Firenze è così ma non solo Firenze. In tutte le piazze c'è contestazione dopo un po' di partite perse. Poi se la Fiorentina vince riparte l'entusiasmo".