ACQUAFRESCA A RFV, Nzola senza gloria ma aiuta...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Robert Acquafresca a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante del Cagliari Robert Acquafresca è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Firenze in campo" per parlare, tra le altre cose, dell'attacco viola (l'intervista completa nel podcast allegato): "Nico è in continua crescita, a rinnovargli la Fiorentina ha fatto un grandissimo colpo. Spazio grazie anche a Nzola? Si sta dannando l'anima, i suoi movimenti non gli daranno la gloria personale ma aiuta la squadra. Quando arrivavano i momenti bui con il gol io li vivevo male, non ero un giocatore che si metteva in luce per altre cose e se non segnavo sembrava una prova anonima ma dovevo essere bravo io ad accendere la miccia. Se il pubblico può aiutare? Beh quando senti i tifosi che ti mostrano vicinanza in un momento di difficoltà può dare fiducia, importante per chi ha un ruolo chiave, che sia portiere o attaccante".

Nzola può pagare dispendio di energie del gioco di Italiano? "Può essere una delle cause ma al giorno d'oggi ad un attaccante si chiede anche di partecipare alla manovra, deve essere più completo rispetto al passato. Nel calcio di oggi certo anche io avrei dovuto rivedere il mio modo di giocare, così come il portiere ormai deve essere un libero aggiunto"

Fiorentina-Cagliari ne nome di Astori? "Abbiamo condiviso tanto, era un ragazzo genuino e solare, il capitano ideale"