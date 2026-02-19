Roberto Piccoli a SkySport: "Contro il Pisa dobbiamo vincere a ogni costo"

Nel post partita di Jagiellonia-Fiorentina, gara d'andata di playoff di Conference vinta per 3-0 dai viola, Roberto Piccoli, autore del rigore del tris, ha parlato così del momento dei viola: "Siamo stati bravi perché era una partita difficile e il clima era qualcosa che ci poteva condizionare. Adesso testa al campionato Dobbiamo essere di poche parole e agire. Giocare contro il Pisa e vincere a ogni costo.

Il rigore? Quando ho preso fallo e son caduto ho cercato subito il pallone, era lì e l'ho preso. Aspettavo solo l'intervento del difensore e di poter calciare il rigore, il rigorista è Mandragora ma mi ha concesso di tirarlo".