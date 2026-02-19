Roberto Piccoli a SkySport: "Contro il Pisa dobbiamo vincere a ogni costo"
FirenzeViola.it
Nel post partita di Jagiellonia-Fiorentina, gara d'andata di playoff di Conference vinta per 3-0 dai viola, Roberto Piccoli, autore del rigore del tris, ha parlato così del momento dei viola: "Siamo stati bravi perché era una partita difficile e il clima era qualcosa che ci poteva condizionare. Adesso testa al campionato Dobbiamo essere di poche parole e agire. Giocare contro il Pisa e vincere a ogni costo.
Il rigore? Quando ho preso fallo e son caduto ho cercato subito il pallone, era lì e l'ho preso. Aspettavo solo l'intervento del difensore e di poter calciare il rigore, il rigorista è Mandragora ma mi ha concesso di tirarlo".
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiFazzini: "Ora sto bene e voglio dare una mano alla Fiorentina. La Conference è un obiettivo"
FirenzeViolaLa rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calciodi Luca Calamai
Le più lette
1 La rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Copertina
FirenzeViolaLa Fiorentina rimaneggiata brilla in Europa e finalmente arrivano due vittorie consecutive
Dagli inviatiFazzini: "Ora sto bene e voglio dare una mano alla Fiorentina. La Conference è un obiettivo"
Dagli inviatiVanoli da Bialystok: "Mai avuto dubbi sulla concentrazione dei ragazzi. Grande risposta di Fazzini"
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com