Zanoli, vanno avanti i contatti con la Fiorentina. Ma lo cerca anche il Bologna

La Fiorentina prosegue i contatti per Alessandro Zanoli, ma non è l'unico club sulle tracce del giocatore. A fare il quadro della situazione è Tuttomercatoweb.com, scrivendo che a inizio settimana anche il Bologna ha iniziato a discutere con il Napoli per il laterale destro, non riscattato dal Genoa dopo l'ultima stagione in rossoblu.

Il calciatore ha una valutazione che si aggira intorno agli otto milioni di euro e partenopei e felsinei ne stanno parlando, visto l'interesse del Napoli stesso per Ndoye. Le due società - riporta TMW - continueranno ad aggiornarsi, ma nel frattempo vanno avanti anche i contatti con la Fiorentina, club che segue con interesse Zanoli.