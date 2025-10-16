Kean cerca l'impresa. RepFi: "La convocazione non è ancora esclusa"
FirenzeViola.it
Stamani la Repubblica (ediz. Firenze) dedica spazio al rebus Moise Kean, alle prese con l’infortunio rimediato in Nazionale. Non può essere escluso - si legge - un clamoroso ritorno almeno per la convocazione per la gara di domenica sera col Milan. Non c’è molto tempo ma il suo lavoro è costante, anche ieri il classe 2000 ha lavorato a parte per favorire un recupero veloce. Giocherà solo se non ci saranno rischi e se il dolore sarà diventato accettabile, ma l’importanza del centravanti e la classifica della Fiorentina consigliano di provare l’impresa.
