Di Donato a TMW: "La Fiorentina ha un ottimo tecnico: emergerà"

vedi letture

L’allenatore Daniele Di Donato, ex centrocampista tra le altre di Torino, Palermo e Siena, ha parlato di Serie A a TMW: “Il campionato è ancora lungo da decifrare. Il Milan sta facendo il suo percorso, l'Inter dopo Inzaghi deve ancora capire il suo potenziale. E mi piace la Roma di Gasperini. Sarebbe bello se a contendersi lo Scudetto fossero Roma e Napoli, due squadre del Sud".

E il Milan di Allegri?

"Allegri riesce sempre ad ottenere risultati. A me piace molto. Ha sempre portato i risultati, nonostante qualche critica".

Arranca la Fiorentina.

"Una sorpresa al contrario. Ma ha un ottimo allenatore e una rosa di livello. I valori verranno fuori, ne sono sicuro".