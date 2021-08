Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, si concentra anche su Dusan Vlahovic, la cui permanenza in viola sembra ormai sicura. Sta proseguendo il dialogo con l'agente del serbo, Darko Ristic, per l'aumento di stipendio a oltre 4 milioni, ma anche per il prolungamento (almeno fino al 2024) che la Fiorentina auspica di raggiungere.