VLAHOVIC, Futuro sempre più viola. E rinnovo vicino

Dusan Vlahovic è quel tipo di attaccante che ha le caratteristiche giuste per far innamorare i tifosi. È giovane, è talentuoso, è spavaldo. Senza considerare che a 20 anni ha già dimostrato di saper far gol, anche nei momenti più difficili. Basti pensare a ciò che ha fatto contro l'Inter in casa. Nelle ultime settimane ha dovuto affrontare un'altra difficile prova come quella del Covid-19. Ha sentito la febbre salire e la paura crescere in contemporanea, salvo poi uscire piano piano da un incubo, anche grazie a una condizione fisica da atleta che gli ha permesso di rispondere al meglio alla malattia. Adesso è sano, lo ha certificato il famoso tampone, e non vede l'ora di tornare in campo per mettersi le dita alle orecchie facendo esultare i tifosi viola e imbestialire quelli avversari che non lo capiscono o semplicemente che non lo vogliono capire nella rabbia del momento.

Intanto la Fiorentina pensa al futuro, con Commisso che da tempo ha dato mandato ai propri dirigenti di trovare un'intesa per il prolungamento di un accordo già lungo (2023) ma inadatto a un ragazzo che sta per esplodere con tutto il suo talento. Il presidente viola ci vede lungo, perché è un appassionato di calcio da sempre, e non vuole correre il rischio di doversi mettere a un tavolino per trattare la cessione del ragazzone serbo, soprattutto visto l'affetto che anche il giocatore prova nei confronti della città e del club. Sì perché Vlahovic non ha mai nascosto di amare la Fiorentina e di sentirsi a casa, sentimento che in questo momento deve essere sfruttato doppiamente, per legarlo con forza alla società che ha creduto in lui da ragazzino e che adesso è pronta a raccogliere i frutti.

Vlahovic ha tanta voglia di tornare in campo per confermare quanto di buono già dimostrato in questo primo vero anno tra gli adulti. Ma ha ancora più voglia di prendersi quella maglia viola e scrivere tante pagine di storia, magari con l'ambizione anche di riportarla a vincere qualcosa.