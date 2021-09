VITALE, Italiano l'acquisto più importante della Viola

Intervenuto sui temi più caldi di casa Fiorentina, Pino Vitale ha parlato così: “La squalifica di Nico Gonzalez? Quando un calciatore viene buttato fuori in quella maniera si pensa a due domeniche, quindi una va più che bene, l’importante è che non ricapiti più. Giocare contro la Fiorentina oggi è un impegno importante. L’Inter l’altra sera ha vinto perchè esperienza e episodi sono stati a favore, ma dopo 5 partite possiamo dire che è una squadra che può far girare le scatole a tutti, a differenza dell’anno scorso! Sono contento che abbia segnato Sottil, perchè dà motivo di credere in un ragazzo che la Fiorentina ha fatto bene a riportare a Firenze. Dovrà fare lo stesso, per esempio, con Gori, che adesso è a Cosenza! Lui il vice Vlahovic? Ancora è presto, è bene che sia andato a fare ulteriori minuti, ma vediamo perché se a gennaio rimane questo trend, la Fiorentina potrebbe pensarci. Italiano è l’acquisto più importante della Fiorentina: fa parte dei 4-5 allenatori che l’anno scorso hanno fatto sempre benissimo, al parti di De Zerbi al Sassuolo o Zanetti che ha riportato il Venezia in A. Ieri sera il Milan ha vinto, ma l’impronta di Zanetti si è vista, così come quella di Italiano a La Spezia l’anno scorso. Quest’anno potrebbe succedere la stessa cosa, ma in una piazza più grande come Firenze.”