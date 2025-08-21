Calciomercato

Visite mediche per Piccoli tra domani e sabato: poi firmerà un contratto di 5 anni

Visite mediche per Piccoli tra domani e sabato: poi firmerà un contratto di 5 anniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:25Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Roberto Piccoli è virtualmente un giocatore della Fiorentina, che investirà 25 milioni di euro più 2 di bonus per rilevarlo dal Cagliari. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'attaccante svolgerà le visite mediche tra domani e sabato per poi firmare un accordo con i viola per i prossimi 5 anni. 