VIOLA, Una rabbia che giunge tardiva. De Rossi...

La Nazione fa un parallelismo possibile tra Daniele De Rossi e Roberto Mancini. Come successe a quest'ultimo nel 2000 in viola, nelle ultime ore si è fatta strada l'ipotesi che con una deroga l'ex Roma possa ripercorrere le orme del ct azzurro. La smentita del club di viale Fanti - si legge - è arrivata pure in ritardo, visti i tempi della comunicazione contemporanea. Il ds Pradè è convinto delle qualità di De Rossi, anche se allenare è ben diverso dallo scendere in campo come giocatore, inoltre Rocco Commisso ha negato contatti personali ma non con gli altri dirigenti e DDR. Per questo le voci in merito alla questione continueranno...