VIOLA-SPEZIA, Chiamate mai fatte: e adesso è gelo

Retroscena decisamente interessante quello rivelato questa mattina dalle colonne de Il Corriere Fiorentino: come scrive il quotidiano, da giorni ormai sono filtrate voci di contropartite tecniche (Saponara, Ranieri) per sbloccare il nodo-Italiano ma in realtà tra le due società non se n’è mai parlato. Perché, si chiedono a La Spezia, se la Fiorentina voleva cercare un accordo diplomatico non si è mai fatta sentire con i vertici della società ligure? Contrariamente a quanto emerso in un primo momento infatti, da Firenze non è mai partita alcuna telefonata e, a tenere in contatto le due società, è sempre stato il rappresentante di Italiano. Nemmeno da Rocco Commisso, nonostante i rapporti con i fratelli Platek siano definiti «ottimi», è mai stato cercato un contatto con la proprietà bianconera. Un fatto, questo, che ha sorpreso non poco la dirigenza ligure e che ha contribuito a irrigidirla. Ieri tuttavia lo stesso Platek è tornato in Italia con l'obiettivo di seguire da vicino la vicenda pronto, qualora ce ne fosse bisogno, a sedersi a un tavolo con la Fiorentina. Un assist importante che i viola, se davvero vogliono Italiano, non possono far cadere nel vuoto.