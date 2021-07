VIOLA, Ritrovo e visite, cambiano le date

Con l’approdo sulla panchina della Fiorentina di Vincenzo Italiano sono cambiate di conseguenza anche le date d’inizio della nuova stagione. Lo start ufficiale della Viola versione 2021/22 non è infatti più fissato al 9 di luglio bensì tutto verrà fatto slittare a lunedì 12, quando Vlahovic e compagni si ritroveranno per visite e test fisici di rito che permetteranno ai calciatori di ottenere l’idoneità sportiva. La conferenza stampa del nuovo allenatore avrà luogo nei giorni successivi ma in ogni caso prima del 17 luglio, data in cui avrà inizio il ritiro di Moena che terminerà il 31. Nel corso del periodo di lavoro in Val di Fassa i viola avranno l’opportunità di disputare tre o quattro amichevoli mentre da inizio agosto, dopo qualche giorno di riposo, la squadra tornerà al lavoro al centro sportivo. In virtù del nuovo regolamento, poi, i viola faranno l’esordio in Coppa Italia attorno a Ferragosto contro l’Ascoli nei trentaduesimi di finale. La sfida si giocherà in gara secca al Franchi.