VIOLA, Mercato in uscita. Chi sono i sacrificabili?

Oltre al mercato in entrata, La Nazione oggi in edicola si concentra sulle trattative in uscita della Fiorentina. Il club viola infatti per finanziare le entrate ha bisogno di fare entrare denaro attraverso qualche cessione. L'anno scorso il club viola riuscì ad ottenere, soprattutto dalla vendita di Cabral(20), Igor(17) Amrabat(prestito oneroso di 10) e Terzic(5,5), quasi 60 milioni di Euro. Quest'anno però ci potrebbe essere il rischio che i viola debbano privarsi di un loro pezzo pregiato. Gli unici giocatori che potrebbero fare cassa sono Nico Gonzalez e Michael Kayode. Con una proposta da almeno 40 milioni Nico potrebbe partire, mentre ne serviranno circa 10 in meno per il terzino destro italiano.

La prima scelta però per i gigliati sarebbe quella di provare a tenere entrambi e magari racimolare denaro con le cessioni di calciatori in uscita come Nzola e Ikonè. Per l'angolano e il francese potrebbero essere raccolti circa 20-22 milioni di Euro. Poi c'è il jolly Amrabat da potersi giocare, magari con il Galatasaray. Potrebbe essere ceduto, nonostante il rinnovo di contratto, anche Kouame per una cifra vicina ai 10 milioni di Euro. Infine ci sono i rientranti dai prestiti Brekalo e Sabiri, oltre ad alcuni giovani interessanti come Munteanu.