La Lazio vuole Piccoli e Comuzzo ma la Fiorentina deve aprire al prestito

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La Lazio si sta muovendo sul mercato per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso, pur con i vincoli imposti da una sessione che, al momento, dovrà svilupparsi a saldo zero. Prima di poter affondare il colpo in entrata, infatti, il club biancoceleste dovrà completare alcune cessioni, ma i primi sondaggi sono già partiti. Come riporta Sky Sport, per quanto riguarda l'attacco, la Lazio sta valutando due profili che interessano da vicino anche la Fiorentina. Il primo è Roberto Piccoli, attaccante reduce dall'esperienza in viola: l'operazione potrebbe prendere quota soltanto nel caso in cui il club gigliato decidesse di aprire a una cessione in prestito. L'altra pista porta ad Andrea Pinamonti del Sassuolo, profilo che richiederebbe invece un investimento economico più importante.

Capitolo difesa. Con Mario Gila sempre più vicino al Napoli, la società biancoceleste è alla ricerca di un sostituto. Il nome che sta guadagnando terreno è quello di Sergi Dominguez, difensore centrale spagnolo classe 2005 attualmente in forza alla Dinamo Zagabria. Sul taccuino della Lazio figura però anche Pietro Comuzzo della Fiorentina. Anche in questo caso, un eventuale affondo dipenderà dalla disponibilità del club viola ad aprire alla formula del prestito.