VIOLA, C'è la voglia di prendere un big: idea Dzeko

Sulle pagine del Corriere Fiorentino per quanto riguarda il mercato attaccanti in ottica viola, si legge come nella giornata di ieri è circolato anche il nome di Edin Dzeko. Un altro che l’Inter sarebbe costretta a mollare, considerando i possibili futuri innesti di Dybala e Lukaku. Guadagna tanto (circa 5 milioni) ma i sondaggi per Luis Suarez testimoniano la voglia viola di pensare (anche) ad un grande nome.