VIDEO, Gonzalez a lezione di fiorentino da... Venuti

Simpatica gag tra Lorenzo Venuti e Nico Gonzalez. Il difensore, fiorentino doc, sale infatti in cattedra per insegnare all'argentino il dialetto. A partire dalle frasi da dire all'arbitro quando un avversario "s'è buttao, unn'era fallo" e la classica frase della coca cola con la C aspirata. C'è ancora da lavorare ma l'attaccante sembra già sulla buona strada, se non altro è già entrato nello spirito di gruppo. Il video è stato poi postato dalla Fiorentina sui suoi social.