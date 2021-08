VIDEO FV, Viola in campo: c'è Lirola. Vlahovic...

Allenamento al via tra pochi minuti per la Fiorentina, che svolgerà una seduta congiunta con la San Giovannese e poi una mini partitella sul terreno di gioco dello stadio Franchi a tre giorni dall'inizio del campionato contro la Roma. Presenti tutti i componenti della rosa, eccezion fatta per Pezzella (che come noto è già a Siviglia). Presente Lirola così come Vlahovic, scortato a uomo da Stefano Melissano (collaboratore tecnico di Italiano e uomo di riferimento in squadra del ds Pradè). Ecco le foto e il video di FV: