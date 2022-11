VIDEO FV, Nico è appena arrivato al Centro Sportivo

Dopo l'arrivo a Firenze nella giornata di ieri e aver smaltito il jet lag, Nico Gonzalez è appena arrivato al Centro Sportivo Davide Astori per lavorare da solo in palestra e iniziare le terapie di recupero dopo l'infortunio avuto in nazionale. Come raccolto da Firenzeviola.it nessun dirigente della Fiorentina presente al Centro Sportivo, evidentemente l'incontro con la società arriverà nei prossimi giorni. Le uniche persone presenti sono le ragazze della Femminile che hanno appena finito di mangiare e a breve si trasferiranno al Torrini dove affronteranno l'Inter