VIDEO FV, L'accoglienza dei tifosi ad Italiano

Alla fine della conferenza stampa al Piazzale Michelangelo, Vincenzo Italiano è sceso tra i tifosi (una cinquantina circa) che lo aspettavano, concedendosi per qualche selfieSono partiti anche i cori in cui i viola hanno una richiesta chiara: "Oh Vincenzo portarci in Europa". Ecco le immagini scattate da Firenzeviola