VIDEO FV, Gonzalez: finite visite, ora in hotel

Nicolas Gionzalez ha appena terminato, oltre al tampone, anche le visite suppletive per completare i controlli già effettuati in Argentina durante il ritiro in Nazionale. Ora, come già detto, il giocatore andrà in hotel dove dovrà rimanere per 7 giorni, come prevedono le norme anti-Covid per chi rientra dal Sudamerica. Ovviamente potrà uscire solo per andare al centro sportivo ad allenarsi.