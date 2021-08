VIDEO FV, Commisso visita la FCD Gioiosa

Rocco Commisso, questa mattina, è andato a fare visita assieme al figlio Joseph alla società FCD Gioiosa Marina, dove incontrerà la scuola calcio, tra le poche del Meridione affiliate alla Fiorentina. Ci sono anche due responsabili del settore giovanile viola: Mirko Mazzantini, direttore tecnico dagli Under 15 agli Under 9 e coordinatore progetto affiliate, e Claudio Bartolini, allenatore progetto affiliate. Di seguito le foto e i video realizzati da FirenzeViola.it in Calabria, in cui figura anche Elena, calciatrice di 5 anni che gioca proprio nella suddetta scuola: