VIDEO FV, Commisso si commuove con la targa

Si è da poco conclusa la cerimonia presso il Comune di Marina di Gioiosa Jonica che ha visto protagonista il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: il numero uno viola è stato omaggiato con una targa in quanto cittadino onorario da parte del sindaco Giuseppe Femia il quale a sua volta ha ricevuto da Commisso una maglia viola con il numero 5 (quello che usava quando giocava). Ecco i foto e i video realizzati da Firenzeviola.it: "Io in vita mia ho ricevuto molti premi, da Washington a New York passando per Firenze... ma questo è certamente il più speciale per me" ha dichiarato Commisso, commuovendosi: "Questo premio rappresenta un omaggio anche a mio padre: lui qui era un reduce di guerra in un momento in cui non c'era lavoro e si moriva di fame".