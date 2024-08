VIDEO FV, Amrabat si allena in gruppo. Adli a parte

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park - Alessandro Di Nardo

Si sta svolgendo in questi minuti la consueta rifinitura pre partita della Fiorentina, l'ultimo allenamento di preparazione alla sfida con la Puskas Akademia per il ritorno dei playoff di Conference League. La squadra di Palladino è in campo da pochi minuti al Viola Park, come mostrano le immagini realizzate sul posto da FirenzeViola.it: col gruppo c'è anche Sofyan Amrabat, nonostante le insistenti voci di mercato. Assente invece Yacine Adli, che svolgerà un allenamento differenziato più tardi. Per il resto, gruppo squadra al completo, al di là della nota assenza di Albert Gudmundsson, alle prese col recupero dall'infortunio.