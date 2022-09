VICE ITALIANO, Mister si è preso suo momento

In sala stampa si pesenta Daniel Niccolini che sostituisce Italiano afono e risponde dunque alle domande dei giornalisti:

Come è nata l'idea Kouame? Il Verona gioca uomo contro uomo e noi avevamo bisogno delle caratteristiche di Kouame davanti.

Jovic si è rifiutato di entrare? Luka a istanbul ha preso una botta e non è al 100 per cento perciò abbiamo preferito mettere Cabral. Non ho fatto caso se ha fatto riscaldamento o meno

4-2-3-1 come nasce? Il cambio in realtà non c'è stato ma è il movimento chiesto a Barak che ha creato un modulo diverso ma era una strategia

Come siete riusciti a non far tirare il Verona? Dobbiamo ringraziare questi ragazzi che stanno dando il massimo e la disponibilità massima ed hanno fatto, nonostante le difficioltà,

Italiano subito via, una liberazione per lui? Il mister lo vedete come vive la settimana e quanto ci tiene alla squadra e a noi e ci sta che dopo un periodo così così si sia preso non suo momento personale. Vittoria importante che ci dà modo di lavorare con serenità a pieno regime durante la sosta e sperando di recuperare qualche infortunato

Ikoné? Jorko è un ragazzo sensibile e riservato, essere fischiato l'ha toccato dentro. Per me è un buonissimo giocatore e oggi ha fatto vedere ciò di cui è capace: un gran gol, giocate importanti... Siamo contenti, sennò non l'avremmo messo dentro

Come sta Amrabat? Penso sia un affaticamento viste le tante partite ravvicinate. Non volevamo rischiare che si facesse qualcosa in più".

Rigore? Come ha sempre detto il mister i rigori li tira chi se li sente. Biraghi lo scorso anno era il vice di Dusan, è uno dei rigoristi e se non lo tiri non lo sbagli.