Viareggio Cup, la Fiorentina perde 1-0 la finale con il Genoa sotto gli occhi di Commisso

La Fiorentina perde 0-1 contro il Genoa la finale del torneo di Viareggio. Un risultato che pesa soprattutto per le occasioni create dai viola, ma che non sono riusciti a concretizzare. La partita è stata equilibrata, con entrambe le squadre che si sono date battaglia per tutta la durata del match. Tuttavia, è stato il Genoa a portarsi a casa la coppa grazie a un gol di Marconi, che è stato sufficiente per decidere l'incontro.

Nonostante il risultato negativo, la Fiorentina ha mostrato segnali positivi, dimostrando di avere una squadra giovane e promettente, capace di lottare fino all'ultimo minuto. Le occasioni da gol sono state diverse, ma la mancanza di concretezza sotto porta ha impedito ai ragazzi di raggiungere il pareggio e continuare a sperare. Dall'altra parte, il Genoa ha avuto la capacità di capitalizzare al meglio l'unica occasione della partita.