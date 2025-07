Dagli inviati Verso Grosseto-Fiorentina, l'arrivo della squadra viola: le immagini

Alle ore 20:00 allo stadio Zecchini di Grosseto la Fiorentina di Stefano Pioli scenderà in campo contro i maremmani per il secondo test match, dopo l'amichevole in famiglia contro la primavera di Galloppa domenica, della sua estate. La formazione gigliata è arrivata allo stadio pochi minuti fa. Queste le immagini raccolte dalla nostra redazione: