Dagli inviati Pioli: "Bilancio positivo. Lo striscione mi dà emozione e responsabilità. Su Celeste..."

A chiusura dell'amichevole con la Carrarese e del ritiro al Viola Park il commento tocca al tecnico Stefano Pioli. Ecco le sue parole: "Bilancio positivo, ho trovato un gruppo disponibile. Stiamo lavorando con serietà, dovremo essere bravi a mantenere questi atteggiamenti. Vogliamo creare uno stile di gioco riconoscibile e vogliamo conoscerci dentro e fuori dal campo per creare un gruppo forte".

Che pensa dello striscione per lei: "Mi dà tanta gioia, emozione e responsabilità. E' quello che mi aspetto a Firenze, è dura ma è giusto alzare l'asticella e il modo per farlo è lavorare tanto ma abbiamo un gruppo di spessore che vuole dare il massimo e dare soddisfazione ai tifosi".

Giudizio sull'attacco? "Siamo all'inzio e queste partite servono per prenderci le misure ma credo che i giocatori abbiano le qualità per esprimerci bene. Sono partite intelligenti e giuste. Ieri abbiamo attaccato un blocco basso, oggi ci venivano a prendere. Ora avremo 15 giorni importanti con amichevoli che saliranno di livello ma è giusto così, ci dobbiamo testare per essere pronti il 21 agosto".

E sui nuovi arrivi? "Quando il gruppo è positivo ed ha energia è facile inserirsi, Dzeko è troppo intelligente per non inserirsi ma anche gli altri. Però se vuoi fare bene dobbiamo prepararci per essere intensi e positivi".

Un ricordo su Celeste Pin? "Mi ha dato la notizia Marco Landucci, con Celeste mi ero sentito con lui e spesso per la casa. E' incredibile, era solare e positivo, siamo sempre rimasti in contatto ed è difficile per me commentare.