Verso Fiorentina-Como, Fabregas: "Partita difficile come le altre. Viola mi piace ma ora diversa. Credo in Ikoné"

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa nel pre-vigilia di Fiorentina-Como. Ecco le sue parole: "Sarà una gara come tutte le altre cioè molto difficile, nella quale dovremo lottare. Pur facendo tutto bene non sempre si riesce ad ottenere il risultato, quindi noi dobbiamo fare di più per alzare il livello e ottenere i punti che ci servono anche contro squadre di talento. La Fiorentina si è rinforzata con giocatori di talento come Fagioli e Zaniolo, che si aggiungono a quelli buoni che ha già. Sarà una partita bella da vedere. Mi piace la Fiorentina, ultimamente si è vista una Fiorentina diversa, con più qualità e difesa, ma contro di noi mi aspetto una squadra che giocheranno in una versione più offensiva come nel finale contro l'Inter. Kean? E’ un giocatore di riferimento, ma l’abbiamo contenuto abbastanza bene all’andata, gol a parte. Lo sostituirà qualcuno che potrebbe essere ancora più difficile da marcare. Hanno diverse opzioni".

Sugli indisponibili il tecnico afferma: "Van der Brempt ha un problema al flessore che lo terrà fuori per un po': sapevamo avesse tra i venti e trenta minuti nelle gambe, ma alla fine è uscito dopo cinque. Mi dispiace per lui, perdiamo un giocatore che mi piace. Moreno sarebbe potuto tornare tra i convocati, ma è meglio non rischiare come dimostrato contro l'Atalanta quando l'ho messo in campo e non è andata bene. Per questo abbiamo preso Valle e Smolcic, per permettere a Ignace ed Alberto di recuperare con calma. Kempf invece potrebbe esserci, ma dipende da rifinitura e da come starà. Sergi Roberto puntiamo a riaverlo per Roma, ma valutiamo con prudenza perchè lo vogliamo pronto in vista di fine stagione. Alli inizierà a lavorare in gruppo da lunedì, ma ci vorrà ancora un po' di tempo per vederlo in campo. Sta già facendo vedere tanto: dal primo controllo e dal passaggio si vede tutta quella che è la sua qualità. Gabrielloni rientrerà contro il Napoli, da mercoledì sarà con la squadra."

Ikoné affronterà la gara da ex: "E' un giocatore forte e nel quale credo molto. Si deve adattare al nostro stile di gioco, le nostre dinamiche sono diverse dalla Fiorentina. Vediamo se giocherà dall'inizio o a partita in corso".

Sulle polemiche arbitrali Fabregas aggiunge: "Rispetto il mestiere degli arbitri, so quanto è difficile e provo a non parlarne. Non ho visto il tocco di mano di Gatti, quindi capisco che sia difficile anche per loro giudicare. Dopo la Juventus ho voluto alzare la voce dopo una serie di episodi precedenti a quella partita che non andavano bene. E' pericoloso che ora comandi il Var, dev'essere l’arbitro di campo a decidere. Il problema non è infatti l'arbitro ma come il Var interviene. Ne ho parlato anche con altri allenatori e ci troviamo tutti più o meno d'accordo. Non so dire se la situazione sia migliorata o peggiorata con l'introduzione della tecnologia. Io sono un fan del Var, ma solo quando aiuta l'arbitro".