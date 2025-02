Verona-Fiorentina 0-0, Kean viene portato via in ambulanza per i controlli

Moise Kean, uscito al 68' per la botta ricevuta al volto dopo essere rientrato per pochi minuti dopo la sutura della ferita sanguinante al sopracciglio, viene portato via in ambulanza per i controlli necessari. Il giocatore come detto era rimasto ferito al volto in uno scontro di gioco con Suslov e Dawidowicz che lo travolto. L'arbitro aveva fermato il gioco per alcuni minuti, duranbte i quali i medici avevano fermato il sangue e cucito la ferita. Ma evidentemente è stata la botta al volto a fermare il giocatore.